Pirates des Caraïbes 5 : Keira Knightley de retour au casting ?

Elle avait pourtant juré que les aventures de pirates, c’était terminé pour elle. Absente dans le quatrième volet de Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, l’actrice britannique Keira Knightley pourrait bien faire son retour dans le cinquième film, La Vengeance de Salazar ! Dans le plus grand des secrets, l’actrice de 31 ans aurait tourné plusieurs scènes du film en Australie, rapporte le site TooFab. Il est précisé que sa participation serait limitée à « un court caméo à la fin des crédits », dans lequel Keira Knightley partagerait l’écran avec ses deux complices Johnny Depp et Orlando Bloom. Toujours selon TooFab, cette furtive apparition laisserait présager une place beaucoup plus importante pour Elizabeth Swann dans le sixième film… Une information à prendre avec des pincettes puisque la suite n’a pour le moment pas encore été confirmée par Disney ! Malgré tout, le retour de ce personnage ferait tout à fait sens, puisque la première bande annonce de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar est centrée sur Brenton Thwaites, qui incarne le jeune fils d’Elizabeth et Will Turner…

Orlando Bloom lui, a d’ailleurs confirmé qu’il serait à nouveau de la partie ! Devenu immortel et capitaine du Hollandais Volant, Will ne peut revenir à terre que tous les dix ans. L’heure des retrouvailles aurait-elle sonné pour le couple, séparé par l’océan depuis des années ? Quoiqu’il en soit, on retrouvera en tête de file le capitaine Barbossa (Geoffrey Rush) et le célèbre Jack Sparrow, qui aura encore du soucis à se faire. Le monstrueux capitaine Salazar (Javier Bardem), échappé du Triangle des Bermudes, est en effet décidé à éliminer tous les pirates de l’océan. Jack et sa clique se lanceront alors à la recherche du Trident de Poséidon afin d’échapper à son équipage fantôme… La sortie en salle de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar est prévue pour le 24 mai 2017.