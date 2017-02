Pirates des Caraibes 5 : Jack Sparrow et Salazar sur de nouvelles affiches

Le cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes arrive le 24 mai prochain dans les salles obscures et pourrait bien être un des plus grands succès cinématographique de cette année. Le dernier épisode La Fontaine de Jouvence étant sorti il y a près de six ans maintenant, La Vengeance de Salazar est très attendu par les fans, surtout qu’Orlando Bloom aka Will Turner devrait y faire son retour comme on peut le voir dans la dernière bande annonce de Pirates des Caraïbes 5 diffusée lors du Super Bowl. On y verra également Henry Turner qui n’est autre que son fils et celui d’Elisabeth, incarnée par Keira Knightley qui ne devrait pas revenir au casting contrairement à ce que disaient les rumeurs. À quelques mois de la sortie du film, de nouvelles affiches ont été dévoilés avec le Capitaine Jack Sparrow ainsi que le nouveau méchant Salazar !

Comme l’indique son nom, ce nouveau volet verra une partie de son intrigue autour du pirate Salazar qui vient de s’échapper du piège du triangle des Bermudes et qui part à la recherche de Jack Sparrow. Celui-ci tombera sur le petit Henry qui, lui, est à la recherche de son père, tandis que Jack est à la poursuite du trident de Poséidon. Tout un programme donc, on parle même d’une participation de Paul McCartney ! Rendez-vous au cinéma le 24 mai 2017 et en attendant, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar.