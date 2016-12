Pink a accouché de son deuxième enfant ! 

Il y a peu, Pink nous annonçait sa grossesse via les réseaux sociaux - une bonne nouvelle pour tous ses fans à travers le monde. Après cela, la chanteuse avait opté pour la discrétion mais il y a quelques jours, elle a fait son grand retour sur Instagram pour annoncer la naissance de son deuxième enfant. Le petit Jameson Moon Hart est donc né le 26 décembre dernier pour mieux agrandir la famille Hart.

Jameson Moon Hart 12.26.16 Une photo publiée par P!NK (@pink) le 28 Déc. 2016 à 14h31 PST

I love my baby daddy ???? Une photo publiée par P!NK (@pink) le 28 Déc. 2016 à 14h46 PST

2016 se termine plutôt bien pour Pink qui aura profité de cette année pour faire son grand retour sur scène avec Just Like Fire. Choisi pour être la soundtrack d'Alice, de L'Autre Côté du Miroir, le titre est resté en tête des charts pendant de longs mois et continue de passer sur les ondes. On imagine que la chanteuse prendra le temps de se remettre de toutes ces émotions avant de reprendre la musique mais une chose est sûre, nous avons hâte de l'entendre de nouveau.