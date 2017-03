Phoenix annonce une date de concert à Paris

Le dernier album de Phoenix date de 2013, et le retour du groupe versaillais commence à se faire sérieusement attendre. Après une série de dates de concert en festival annoncée pour cet été, on était quasiment sûr que Thomas Mars et sa bande allaient sortir un nouvel album en 2017, mais jusque là toujours rien. Il semblerait que ce ne soit plus qu’une question de temps (quelques mois ?) avant que le successeur de Bankrupt ! ne soit dévoilé, Phoenix vient de mettre à jour ses réseaux sociaux avec un nouveau logo, un coeur dessiné sur un fond noir, et l’annonce de quatre nouvelles dates de concert dont une à l’AccorHotels Arena à Paris le 29 septembre prochain. Les pré-ventes sont d'ores et déjà ouvertes par ici !

Une courte vidéo a été également mis en ligne pour teaser ces quatre nouvelles dates, si rien est sûr, il y a de fortes chances pour que sa soundtrack soit l’extrait d’un nouveau morceau à venir sur le prochain album de Phoenix. Le groupe d’électro rock sera également en concert à New York, Los Angeles et Londres, et à l’affiche de Musilac 2017 le 13 juillet à Aix-les-Bains et des Vieilles Charrues le 14 juillet à Carhaix. Le retour de Phoenix se précise de semaine en semaine, et on ne manquera pas de vous tenir au courant sur les prochaines annonces !