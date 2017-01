Petit Biscuit : Le benjamin de cette édition d'Electroshock envoûte Strasbourg

Sunset Lover est dans tous les esprits et pourtant, la musique de Petit Biscuit ne se limite pas qu’à un seul titre, bien au contraire. Le jeune DJ a rejoint la programmation de cette huitième édition d’Electroshok et lors de ce set envoûtant, il nous a présenté ses meilleurs morceaux.

On envahi le zénith #electroshock — Joseph Fahnert (@JoFahnert) 27 janvier 2017

Du haut de ses 17 ans, Petit Biscuit prouve que le talent n'est pas une question d'âge. Sa musique fluide n'aura pas tardé à bercer la foule de Strasbourg. Le froid hivernal n'aura pas survécu à ses titres qui appellent au voyage. Petit Biscuit à son univers et c'est sans difficulté qui le fait partager au public. Ses titres se succèdent à une vitesse folle et nous, on se laisse porter. On écoute, on voyage, on se laisse emporter et c'est tout ce qu'il nous fallait.

Le titre qui remporte le plus du succès reste Sunset Lover parce que bien évidemment, c'est le titre le plus connu. Franchement, on s'y croirait. On a beau être dans un zénith blindé à craquer, on se croirait presque au bord d'une plage, devant un coucher de soleil et en plus, en amoureux. Nous, romantiques ? Peut-être, oui. Mais ça, c'est l'effet Petit Biscuit. Il est jeune, incroyablement jeune et pourtant, sa musique est bien plus mature que l'on ne pourrait le croire. Il quitte la scène en vainqueur et pour ce premier Electroshock, il a brillé.

Et retrouvez les lives de Domenico Torti et de Mome, pour revivre la soirée !