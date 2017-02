Petit Biscuit : Iceland, votre son #VirginFriday

Chaque vendredi vous le savez, Virgin Radio vous propose désormais le son #VirginFriday. Soit une journée pour découvrir une chanson qu’on apprécie beaucoup et qu’on a très envie de partager avec vous. Cette semaine c’est donc au tour de Petit Biscuit d’être à l’honneur sur les ondes de Virgin Radio. Vous l’avez connu avec le titre Sunset Lover ( joué plus de 20 millions de fois sur YouTube et, streamé plus de 100 millions de fois sur You Tube ) devenu l’un des tubes de 2016 en France. Mais s’il n’a pas encore sorti d’album l’artiste a de nombreuses autres pépites qui gagnent à être connues. C’est le cas de son morceau Iceland qu’on a décidé de vous faire découvrir à l’occasion de ce nouveau #VirginFriday.

On y reconnaît la touche pleine de délicatesse du jeune Petit Biscuit car rappelons le, outre le fait qu’il est très talentueux le DJ n’a même pas 18 ans. Nous l’avions rencontré il y a quelques semaines dans le cadre du festival néerlandais Eurosonic et il nous avait également bluffé par sa maturité. Au cours de cette interview il nous avait confié être en pleine préparation de son premier album qu’il nous tarde de découvrir. Depuis on l’a également retrouvé à l’affiche d’Electroshock à Strasbourg où il a envoûté la foule avec un set magistral. Aujourd'hui vous l'écoutez toute la journée sur Virgin Radio avec son titre Iceland !