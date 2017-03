Petit Biscuit dans Le Lab Virgin Radio à suivre dès 15h30 sur Facebook le 8 mars

Après les Fréro Delavega lundi, au tour de Petit Biscuit d'enregistrer un Lab Virgin Radio à suivre sur la page Facebook Virgin Radio Officiel ! On vous donne render-vous ce mercredi 8 mars à 15h30 sur notre page Facebook pour suivre l'interview de Petit Biscuit par Lionel et la session live de l'artiste. Depuis qu'il a rejoint le line up d'Electroshock en janvier dernier à Strasbourg, le jeune prodige de l'electro française ne nous quitte plus, il sera également à l'affiche de l'édition du 7 avril à Nantes de la plus grosse soirée electro de France. Cette rencontre avec Lionel sera l'occasion de faire le point sur l'avancement de son album et sur les nouvelles aventures qui l'attendent en 2017.

Cette nouvelle année s'annonce chargée pour celui qui a bercé des millions d'oreilles avec son tube Sunset Lover. Il sera à l'affiche de nombreux festivals : Printemps de Bourges, Garorock, Musilac, Francofolies, Art Sonic pour ne citer qu'eux ! On a également très hâte de le découvrir seul en scène, le 21 novembre prochain, sur l'imposante scène du Zénith de Paris. En espérant que d'ici là il nous ait déjà régalé avec son très attendu premier album studio. Rendez-vous dès 15h30 ce mercredi 8 mars pour un suivre le Lab Virgin Radio spécial Petit Biscuit sur Facebook !