Peter Peter et Her en showcase Virgin Radio à Pau le 23 janvier

Ils vous avaient manqué, ils sont de retour, on veut bien sûr parler des Showcases Virgin Radio ! Le prochain aura lieu du côté de Pau, au Showcase Time, avec Peter Peter et Her le lundi 23 janvier. Le québécois Peter Peter s'apprête à sortir son troisième album studio, Noir Eden, le 3 février prochain. Le showcase Virgin Radio à Pau devrait donc vous pemrttre d'en découvrir plus sur ce nouvel opus outre son single éponyme et les titres Bien réel et Loving Game ! Quant à Her, c’est notre dernier coup de coeur pop soul avec leur tube Five Minutes et si vous ne les connaissez pas encore, on espère donc bien que vous allez en tomber amoureux...

Pour remporter vos places pour les showcases de Her et Peter Peter au Showcase Time de Pau le 23 janvier, c'est super simple ! On vous invite à écouter la playlist d'Hugo, entre 16h et 20h du lundi eu vendredi, sur Virgin Radio fréquence 94.0 ! L'animateur fera gagner des places toutes les heures...