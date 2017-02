Peter Peter en Showcase à la Fnac Montparnasse le 08 février avec Virgin Radio

Chez Virgin Radio on adore Peter Peter, sa voix si spéciale, ses paroles pleines de poésie et ses mélodies délicates. On vous a ainsi proposé de découvrir l'artiste lors d'un Lab Virgin Radio spécial retransmis en direct pas plus tard qu'hier ! Si vous n'étiez pas devant le Facebook Live pour suivre l'événement, pas de soucis, vous avez encore une chance d'assister à un live de l'artiste. Le québécois sera à la Fnac Montparnasse (Paris) le mercredi 8 février pour un showcase accessible à tous et gratuitement. Un événement Virgin Radio qui commencera dès 18h.

Le troisième album de Peter Peter, Noir Eden, sortira ce vendredi 3 février. 3 singles sont sortis dont un titre éponyme, Bien Réel et Loving Game. Cet album marque le grand retour de Peter Peter après 5 ans d'absence, son dernier album studio Une version améliorée de la tristesse était sorti en 2012. Le chanteur aura donc plein de nouvelles chansons à vous faire découvrir lors de son showcase du 8 février à la Fnac Montparnasse ( Paris).