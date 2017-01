Peter Peter dans le Lab Virgin Radio : Suivez l'émission en direct sur Facebook le 31/01 à 15h30

Souvenez-vous en 2012, on découvrait la pop mélancolique de Peter Peter avec son premier album éponyme puis un second opus en 2014 Une version améliorée de la tristesse. Après près de trois ans d’absence sur la scène musicale, l’artiste canadien revient enfin cette année avec un troisième album Noir Eden qui sort ce vendredi 3 février dont on a déjà pu en découvrir un premier titre éponyme, l’envoûtant Bien Réel ou encore l’accrocheur Loving Game. Pour fêter ça, Peter Peter sera dans le Lab Virgin Radio demain mardi 31 janvier pour une petit session live acoustique et répondre aux quelques questions de Lionel. Pour ne manquer aucune miette de l’émission, on vous propose de suivre l’enregistrement en direct en Facebook Live !

À quelques jours de la sortie du nouvel album de Peter Peter, on espère que le chanteur nous jouera quelques morceaux inédit de Noir Eden et/ou qu’il nous en dira un peu plus sur cet opus lors de son passage dans les studios de Virgin Radio. L’émission sera à suivre en direct en Facebook Live sur la page officielle de Virgin Radio, vous aurez l’impression d’y être. Ne manquez pas Peter Peter dans le Lab Virgin Radio demain mardi 31 janvier à partir de 15h30 sur Facebook !