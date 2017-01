People's Choice Awards 2O17: Fifth Harmony, The Walking Dead... le palmarès complet.

C'est l'évènement de ce début d'année : Les People's Choice Awards récompensent les coups de coeur du public d'une année sur l'autre. Au programme, des séries comme Outlander ou The Walking Dead, des films (Avant Toi ou Finding Dory) et bien sûr, de la musique. Par exemple, les Fifth Harmony ont remporté le titre de groupe favori alors qu'elle se produisaient pour la première fois à quatre lors de la soirée (sachez d'ailleurs qu'elles s'étaient ardemment préparées !) Si vous l'avez manqué, voici le palmarès complet de la cérémonie.

Révélation de l'année - Niall Horan

Groupe préféré - Fifth Harmony

Chason préférée - Can't Stop The Feeling

Album préféré - If I'm Honest, Blake Shelton

Artiste Féminine préférée - Britney Spears

Artiste Pop préférée - Britney Spears

Artiste hip hop préféré - G Eazy

Artiste R'n'B préférée - Rihanna

Artiste masculin préféré - Justin Timberlake

Nouvelle série dramatique préférée - This Is us

Nouvelle actrice dramatique préférée - Kristen Bell

Actrice préférée dans un show fantasy - Caitriona Balfe

Acteur préféré dans un show fantasy - Sam Heughan

Série préférée câble - The Walking Dead

Série dramatique préférée - Grey's Anatomy

Acteur préféré dans une série dramatique - Justin Chambers

Animatrice/teur Talk Show préféré(e) - Ellen Degeneres

People Award for favorite TV Show - Outlander

Film préféré - Finding Dory

Film dramatique préféré - Avant Toi

Actrice préférée - Jennifer Lawrence

Acteur cinema préféré - Ryan Reynolds

Film d'action préféré - Deadpool

Actrice dramatique préférée - Blake Lively

Thriller préféré - La fille du train

Icône de cinéma préférée - Johnny Depp

Outlander (diffusée sur la chaîne Starz) s'en tire plutôt bien avec quatre trophées tandis que The Walking Dead ne repart pas sans rien. Côté musique, c'est Britney Spears et Justin Timberlake qui ont été les plus récompensés. Quels seront les grands vainqueurs l'an prochain ? Réponse en 2018 !