Pentatonix : La superbe interprétation d'Hallelujah en live pour Noël (video)

Pentatonix n'arrête pas pour Noël, avec un cover spécial qui met dans l'ambiance ! Le quintette a partagé la vidéo de la performance d'Hallelujah de Leonard Cohen, extraite de "A Pentatonix Christmas Special". Et bien que le morceau ne soit pas écrit pour Noël, cette réinterprétation donne envie de l'intégrer direct dans sa playlist de fin d'année ! Dans une mise en scène simple, les 5 chanteurs tournent tout comme la caméra pour mettre en avant chaque prestation de couplet. Les voix de Avi Kaplan, Scott Hoying, Kirstin Maldonado et Mitch Grassi sont accompagnées par les percussions vocales élégantes de Kevin Olusola.

Pentatonix fait d'ailleurs un carton avec son album "A Pentatonix Christmas", numéro 1 du top américain Billboard cette semaine. D'ailleurs, le quintette figure parmi les artistes les plus populaires sur youtube ce Noël. Mais la reine incontestable de la saison reste évidemment Mariah Carey, avec son célèbre tube "All I Want For Christmas" qui a plus de 20 ans cette année.