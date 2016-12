Jimmy Fallon chante Noël avec une pléthore de stars !

La course aux audiences entre les Late Show américains a parfois du bon. Quand James Corden fait chanter et twerker Madonna dans le dernier numéro de son Carpool Karaoké, Jimmy Fallon riposte en invitant une ribambelle de stars à pousser la chansonnette avec lui. Ainsi, dans une édition un peu spéciale de son Tonight Show, l'animateur américain a repris le Wonderful Christmastime de Paul McCartney en compagnie de Matthew McConaughey (True Detective), Scarlett Johansson (The Avengers), Reese Witherspoon (Sexe Intentions, Wild) et de Paul McCartney himself en version a capella.

Une manière douce et originale, pour Jimmy Fallon, de souhaiter un Joyeux Noël à ses téléspectateurs. Il faut dire qu'en réunissant des pointures comme Scarlett Johansson, Matthew McConaughey ou encore Reese Witherspoon, l'ancien du Saturday Night Live a composé un générique que les plus films américains envieraient. En outre, Fallon, spécialiste des jeux absolument fous qu'il propose à ses invités est responsable de nombreux moments télévisuels inoubliables de 2016 comme le fameux rap de Millie Bobby Brown - Eleven - de Stranger Things. Il était normal qu'il ponctue l'année en beauté avec cette version inédite de Wonderful Christmastime !