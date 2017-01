Partez à la recherche des artistes de demain avec le Sony Music Talent Factory et Virgin Radio !

On vous en parle depuis fin 2016, Sony a lancé le 1er décembre dernier le Sony Music Talent Factory avec Virgin Radio ! Sonic Music Entertainment recrute 3 Talents Scouts pour dénicher les artistes de demain et ainsi les accompagner dans leur développement de leur carrière. On a donc besoin de vous les amis ! Si vous vous sentez l’âme d’un « dénicheur de talents », postulez ! Pour ce faire, exprimez votre passion pour la musique dans une vidéo créative de 60 secondes, puis déposez votre candidature sur la plateforme du site officiel. Les lauréats de la Sony Music Talent Factory intègreront en CDI les équipes artistiques de Sony Music Entertainment France. Histoire de vous aider, découvrez les interviews des directeurs artistiques des 3 labels représentés dans l’opération (Columbia, Jive Epic, Arista) qui vous racontent leur parcours, l’évolution de l’industrie musicale

Vous avez jusqu’au 15 janvier les amis pour postuler ! Suivront plusieurs étapes de recrutement qui vous amèneront jusqu’en juin 2017. La seule condition pour postuler est plus que simple, il suffit d’être passionné de Musique, facile ! Rendez-vous sur le site officiel pour retrouver toutes les informations nécessaires pour faire partie des heureux élus ! Bonne chance à tous.