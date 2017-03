Part-Time Friends en concert le 4/05 à la Maroquinerie avec Virgin Radio

Part-Time Friends, c’est le duo pop folk français qui monte, qui monte. Formé par Pauline et Florent, deux amis qui se sont rencontrés à l’école, le groupe a sorti son premier album Finger Crossed en mars 2016. Interrogé par VirginRadio.fr au MaMA Festival en octobre dernier, Part-Time Friends nous avait parlé de leur relation unique, très conflictuelle, qui nous nourrit leur musique. Chacune de leurs chansons nous transporte et raconte une histoire, l’histoire de tout le monde en fait. Si vous ne connaissez pas encore Part-Time Friends, on vous invite à y remédier en vous rendant le 4 mai prochain à leur concert à la Maroquinerie à Paris. Ne manquez pas cet évènement en partenariat avec Virgin Radio !

Une réédition du premier album de Part-Time Friends est par ailleurs sortie vendredi 3 mars dernier, en version deluxe. Elle comprend des versions alternatives de certaines chansons et les titres de leur tout premier EP There are no Penguins in Alaska qui était jusque là sorti uniquement en vinyle ! Il reste encore des places pour le concert de Part-Time Friends le 4 mai à la Maroquinerie sur la billetterie officielle de l’évènement.