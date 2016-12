Panic! At The Disco : Partez à Las Vegas grâce à votre cover de Death Of A Bachelor

Shawn Mendes dévoile un album live enregistré au Madison Square Garden, une bonne nouvelle pour les fans en cette période de fêtes de fin d'année et ce n'est pas terminé puisqu'aujourd'hui, on a une surprise pour les fans de Panic ! At The Disco. Le groupe vient de lancer un grand concours de musique avec des prix plutôt intéressants : Deux billets d'avion pour Las Vegas, une chambre d'hôtel et deux places pour assister au concert du groupe à Mandala Bay ! Elle est pas belle la vie ? Et pour cela, rien de plus simple.

Il vous suffit d'enregistrer votre cover du single "Death Of A Bachelor", de la poster sur YouTube en mettant le hashtag #DOABCOVER dans le titre et de remplir un petit formulaire que vous pourrez trouver en CLIQUANT ICI. C'est tout ! Bon après c'est sûr que si vous n'y connaissez rien en musique, ça peut être compliqué. Mais on est sûr que même une cover à la flute à bec, ça marche et que ça pourrait même être original, alors lancez-vous ! Vous n'avez rien à perdre, puisque le ridicule ne tue pas. Sinon, pour l'ambiance Noël, Bastille reprend "All I Want For Christmas" au piano et c'est beau !