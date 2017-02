Oscars 2017 : Quand Ryan Gosling, Emma Stones et d’autres stars lisent des tweets méchants à leur sujet

Cette année c’est Jimmy Kimmel qui présentait la cérémonie des Oscars. Le présentateur s’en est sorti avec les honneurs et en a profité pour intégrer à cette 89ème édition un des segments les plus populaires de son émission Jimmy Kimmel Live ! Si vous ne connaissez pas « Mean Tweets », on ne voit pas meilleure introduction que cette édition très spéciale 100% oscars. L’animateur a en effet proposé à une ribambelle de stars, Emma Stone et Casey Affleck ( tous les deux sacrés meilleurs acteurs en 2017), Ryan Gosling, Natalie Portman ou encore Jessica Chastain de lire des tweets très méchants signés par des trolls du célèbre réseau social à l’oiseau bleu.

Les acteurs, oscarisés pour la plupart, qui ont participé à ce segment n’ont pas manqué de prouver qu’ils avaient du second degré en prenant par à cette pastille. Celle qui a été également forcée de supporter l’ironie ( du sort) devant le monde entier, c’est le cast de La La Land. Car s’il y a bien un moment qui restera mémorable de cette édition 2017 des Oscars et qui restera longtemps indélébile dans l’histoire de la remise de prix, c’est celui où le film de Damien Chazelle a été annoncé vainqueur de la catégorie meilleur film alors que Moonlight en était le vrai gagnant. Un moment gênant qui devrait être parodié, dans les jours à venir, par de nombreux late show !