Oscars 2017 : La La Land en tête des nominations 

Les nominations aux Oscars 2017 ont enfin été dévoilées. Comme on pouvait s'y attendre La La Land, qui a déjà raflé 7 Golden Globes en janvier dernier, est largement favori avec un total de 14 nominations. Un record seulement égalé par Titanic et Tout sur Eve. Moonlight et Premier Contact font également partis des favoris avec chacun 8 nominations. Isabelle Huppert marchera-t-elle sur les pas de Marion Cotillard, en ramenant, 10 ans après celle-ci, l'Oscar de la meilleur actrice ? A moins que l'Académie ne préfère sacrée la jeunesse, comme en 2016, en décernant le prix à Emma Stone... Hollywood va-t-elle choisir de décerner son prix le plus prestigieux à un film qui parle d'elle La La Land ou sacrer l'audace de Moonlight ? Rendez-vous le 26 février prochain pour découvrir les grands gagnants !

Meilleur Film

La La Land

Moonlight

Manchester By The Sea

Premier contact

Fences

Comancheria

Hidden Figures

Lion

Tu ne Tueras point

Meilleur réalisateur

Damien Chazelle ( La La Land)

Barry Jenkins ( Moonlight)

Denis Villeneuve ( Premier Contact)

Mel Gibson (Tu ne tueras point)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Meilleur Acteur

Ryan Gosling (La La Land)

Casey Affleck ( Manchester By The Sea)

Andrew Garfield ( Tu ne Tueras Point)

Viggo Mortensen ( Captain Fantastic)

Denzel Washington ( Fences)

Meilleure Actrice

Emma Stone ( La La Land)

Isabelle Huppert ( Elle)

Meryl Streep ( Florence Foster Jenckins)

Natalie Portman ( Jackie)

Ruth Nega ( Loving)

Meilleur Acteur dans un second rôle

Mahershala Ali ( Moonlight)

Jeff Bridges (Comancheria)

Michael Shannon ( Nocturnal Animal )

Dev Patel (Lion )

Lucas Hedges ( Manchester By The Sea)

Meilleure Actrice dans un second rôle

Michelle Williams ( Manchester By The Sea)

Viola Davis ( Fences)

Naomie Harris ( Moonlight)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Nicole Kidman (Lion)

Meilleur Dessin Animé

Vaina

Kubo

Ma Vie de Courgette

La Tortue Rouge

Zootopie

Meilleure Bande Originale

La La Land (Justin Hurwitz)

Jackie (Mica Levi)

Lion ( Dustin O'Halloran and Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell )

Passengers ( Thomas Newman)

Meilleure chanson originale