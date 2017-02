Oscars 2017 ; La La Land désigné vainqueur par erreur, le FAIL monumental de la cérémonie

La 89ème cérémonie des Academy Awards se tenait cette nuit et avec 14 nominations pour La La Land, le monde du cinéma retenait son souffle en se demandant si Damien Chazelle allait tout remporter. Finalement la comédie musicale est repartie avec 6 Oscars, un score très honorable mais pendant quelques instants tout le monde était persuadé que le film en avait gagné 7 ! Pour quelle raison ? C’est du jamais vu aux Oscars mais lors de l’ouverture de l’enveloppe Warren Beaty et Faye Dunaway ont annoncé la victoire de La La Land dans la plus prestigieuse catégorie, celle du meilleur film, avant que le producteur du film n’annonce qu’il y avait eu une erreur et que c’est Moonlight qui avait remporté le prix suprême. Un erreur assez gênante et qui devrait rester dans les annales de l’histoire de la télévision.

Choc aux #Oscars En plein discours de remerciement, l'équipe de #LaLaLand​ apprend que l'Oscar est en fait attribué à Moonlight​ ! pic.twitter.com/Mlppx4IMEZ — CANAL+ (@canalplus) 27 février 2017

Ce fail monumental sur la scène des Oscars n'est bien sûr pas sans rappeler celui de Steve Harvey, présentateur de Miss Univers en 2015, qui avait annoncé la victoire de miss Colombie alors que c'était miss Philippine qui avait remporté le prestigieux titre. Heureusement que La La Land était repartie avec les prix de meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, meilleure actrice pour Emma Stone ou encore meilleure Bande Originale et meilleure chanson originale, sinon la situation aurait été encore plus gênante !