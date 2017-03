Oscars 2017 : Jimmy Kimmel dévoile comment la cérémonie devait vraiment finir !

Petit recap si vous êtes passés à côté des Oscars 2017 qui avaient lieu dimanche 26 février. La cérémonie a connue le pire FAIL de toute son histoire en annonçant l'oscar du meilleur film pour La La Land alors que le vrai gagnant du prix le prestigieux de la soirée était Moonlight. Une bourde monumentale due à une erreur d'un employé de la société en charge des enveloppes des Oscars. Ce dernier avait remis l'enveloppe de l'Oscar de la meilleure actrice au duo de remettants Faye Dunaway et Warren Beaty qui, déboussolés devant le carton qu'ils avaient sortis, ont annoncé la victoire de La La Land. Pendant deux minutes les producteurs de La La Land ont alors déroulé leur discours de victoire avant d'être interrompu. Ce qui a donné lieu à une fin de cérémonie chaotique et totalement imprévue. Jimmy Kimmel qui était l'hôte du show a tenu à révéler ce qu'il avait en fait prévu pour clore la soirée.

En interview sur le podcast de Bill Simmons l'animateur a ainsi révélé que son idée pour la fin de la soirée était de relancer sa fausse rivalité avec Matt Damon. Jimmy Kimmel et l'acteur font en effet semblant depuis plusieurs années de se détester. Les chances que Manchester By The Sea, produit par Matt Damon, gagne l'Oscar du meilleur film étant très minces, le présentateur voulait s'asseoir à côté de lui et dire " Alors vous savez c'est incroyabla, Casey Affleck a gagné et Kenneth Lonergan [réal et scénariste du film, NDLR] a gagné. Il n'y a qu'une seule personne qui n'ait pas gagné ce soir et c'est toi !" Une blague qui aurait été effectivement plus drôle que celle qui s'est jouée sur la scène des Oscars 2017 !