Orange is The New Black, Stranger Things... Les séries les plus streamées en 2016

De nos jours, de nombreux moyens s’offrent à nous pour regarder nos séries préférées. Certains restent dans les classiques et les suivent patiemment à la télévision, d’autres jouent les rebelles en les téléchargeant illégalement sur le web tandis qu’une partie aussi les regarde sur les sites de streaming tels que Netflix, Amazon ou encore Hulu qui ont littéralement explosé ces dernières années. Si Game Of Thrones et The Walking Dead ont été les séries les plus téléchargées illégalement en 2016, aucune d’entre elles ne figurent parmi le classement des shows les plus regardés en streaming durant l’année passée. Découvrez le top 25 dévoilé par Symphony Advanced Media.

1. Orange Is The New Black (23 millions)

2. Stranger Things (21,7 millions)

3. Fuller House (21,5 m)

4. Luke Cage (12,1 m)

5. Daredevil (11,6 m)

6. House of Cards (8,8 m)

7. Unbreakable Kimmy Schmidt (8,4 m)

8. The Ranch (5,8 m)

9. 11.22.63 (5,3 m)

10. Amanda Knox (4,96 m)

11. The Get Down (4,91 m)

12. Gracie and Frankie (4,5 m)

13. Love (4 m)

14. Narco (3,8 m)

15. Black Mirror (3,7 m)

16. The Crown (3,5 m)

17. Bloodline (3,3 m)

18. Longmire (3,2 m)

19. Chelsea Does (2,7 m)

20. The Path (2,06 m)

21. Flaked (2,04 m)

22. Bojack Horseman (2 m)

23. Marco Polo (1,9 m)

24. Goliath (1,8 m)

25. Bosch (1,6 m)

La palme d’or de 2016 revient à Orange Is The New Black qui pourrait voir Nabilla au casting de sa saison 5 ! La série produite par Netflix figure parmi les 21 shows sur 25 qui ont été créé par la plateforme de streaming, preuve du succès de ses créations originales. Stranger Things, la série évènement de l’été figure naturellement dans le classement, tout comme Fuller House (La Fête à la Maison) le revival très attendu par les fans nostalgiques de la séries cultes des années 90.