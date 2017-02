Il y a quelques jours, Netflix dévoilait le premier teaser ainsi que la date de retour de la saison 5 de Orange is The New Black. Un véritable cadeau pour les fans de la série carcérale qui attendent fébrilement de connaître la suite des aventures des prisonnières les plus célèbres de la télévision depuis juin dernier. Il faut dire que la quatrième saison s'est achevée à l'aube d'un soulèvement sans précédent pour Litchfield suite à la disparition d'un personnage bien-aimé. Et si les fidèles du succès de Netflix ont accueilli ces images à bras ouverts, un autre visuel dévoilé sur la toile a, quant à lui, fait fondre leur coeur !

Uzo Aduba adorable, enfant !

Le 10 février dernier, Uzo Aduba fêtait ses 36 ans. Un événement que nombre de ses fans ont célébré en lui envoyant des messages d'anniversaire tous plus adorables les uns que les autres. Mais au jeu de la "mignonnerie", c'est la page française Facebook d'Orange is The New Black qui remporte la palme avec sa photo de l'actrice, enfant. Le visuel, pris en noir et blanc, montre l'interprète de Crazy Eyes, âgée de quelques printemps, sourire à pleine dents. Une moue irrésistible que l'on retrouve dans les traits, devenus adultes, de l'actrice. Un joli présent pour les fans de la série tout comme ses 10 facts sur Orange is The New Black à connaître absolument pour faire son petit effet en soirée !