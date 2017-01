Orange is The New Black saison 5 : Toutes les premières rumeurs sur les épisodes à venir 

Le tournage de la saison 5 d'Orange is the New Black est enfin terminé, ce qui nous laisse penser que de nouvelles informations seront bientôt dévoilées. Si tout se passe bien, la série devrait revenir en juin prochain (ce qui nous laisse l'hiver pour revoir les quatre saisons précédentes) mais rien ne nous empêche de faire un petit tour d'horizon des rumeurs et autres news concernant cette fameuse saison 5. Et pour vous éviter de chercher partout, on vous a tout regroupé dans un seul et unique article - ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

D'abord, il nous faut commencer par le personnage de Piper. Si vous pensiez que la saison 5 serait plus légère, détrompez-vous ! En fait on l'annonce comme étant encore plus tragique. Il se murmure qu'une autre détenue pourrait bien mourir et selon certains adeptes de la série, le sort tomberait sur Piper. Pire, les fans l'imaginent tuée par Alex. Pour ne rien arranger, Taylor Schilling a confié au média PopSugar il y a quelques temps qu'elle ne savait pas ce qui arriverait à son personnage. Le truc, c'est que Piper était le personnage central du show. On sait que les showrunners sont de moins en moins frileux à l'idée de se séparer de leurs têtes d'affiches (Shonda Rhimes l'a prouvé maintes et maintes fois) mais tout de même, il y a peu de chances pour que cela ne se produise. Mais qui vivra verra ! Piper pourrait sortir et donc, de ce fait, quitter la série, comme elle pourrait mourir - si les scénaristes vont jusque là.

Aussi, certains voient déjà Soso se suicider suite à la mort Poussey. Mais autant de morts nous plongerait dans une saison vraiment sombre et tragique.

Nabilla au casting d'orange is the New Black

La rumeur qui nous aura le plus surpris reste l'arrivée de Nabilla au casting. Personne n'y croyait et pourtant, elle sera bien dans la série. Mieux, nous en savons plus sur le rôle qu'elle jouera dans la saison 5. Netflix souhaitait faire connaître sa série (encore plus) sur notre territoire et visiblement, c'est l'ancienne candidate de télé-réalité qui va y contribuer. Elle devrait y jouer son propre rôle, le temps d'une "petite séquence". Orange Is The New Black devrait débarquer à la télévision française alors forcément, un coup de pub pareil ne se refuse pas. Toujours-est-i qu'on a hâte de voir ça. Patience, plus que quelques mois !