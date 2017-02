Orange Is The New Black saison 5 vous souhaite une bonne Saint-Valentin avec une vidéo inédite

A l’occasion de la Saint Valentin 2017, Netflix a dévoilé une vidéo où l’on retrouve le cast d’Orange is The New Black réuni pour un Sonnet consacré à l’amour. Il s’agit en fait d’une revisite, à la sauce Leitchfield, du célèbre Sonnet 18 de Shakespeare également appelé “Shall I Compare thee to a summer day ?”. Soit un poème d’amour au ton très particulier et de quoi patienter gentiment avant le retour de la série le 19 juin prochain. On vous laisse juger de la beauté du dit poème ci-dessous dans le player mais on vous conseille de plutôt compter sur notre playlist pleine de belles paroles d’amour pour la Saint-Valentin si vous vous préparez à compter fleurette en ce 14 février…

Pour tous ceux qui ne sont pas bilingues on a traduit pour vous ce poème en intégralité “ Dois je te comparer à un jour d’été ? / Parce que ton corps est tellement bon / Les vents sévères secouent les tendres bourgeons de Mai / Donc bon, on y va, parce que certains travaillent de 5 à 9 / Parfois le soleil brille trop fort / Est ce que tu as eu mal quand tu es tombé de là haut ? / Tout ce qui est beau finit par ne plus l’être / Mon coeur bat vite comme, quand je vois de la pizza, yo c’est de l’amour ? / Mais l’été éternel ne saurait disparaître / Tu vas plutôt te faire avoir par la vie / La mort ne pourra pas non plus se vanter que tu traines sous son ombre / Prononce juste le mot bébé, et je serai ta femme / Aussi longtemps que les hommes peuvent respirer et que les yeux peuvent voir / Joyeuse Saint-Valentin à vous, de la part de notre famille Orange”.