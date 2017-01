La saison 5 d’Orange Is The New Black n’arrivera que l’été prochain sur Netflix et si on s’attendait à toutes les guest stars possibles, on ne se serait jamais attendu à celle de Nabilla. La semaine dernière, la star de la télé-réalité française a posté des photos qui ont laissé entendre qu’elle se trouvait sur le tournage de la série. La première était un selfie d’elle avec avec l’actrice Dascha Polanco (Dayanara Diaz), puis la seconde, une image de son badge de détenue dans la prison de Litchfield. La toile s’est alors enflammé, Nabilla aurait-elle rejoint contre toute attente le casting d’Orange Is The New Black ? Le journaliste Thierry Moreau qui était sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste lundi 3 janvier dernier vient de confirmer la rumeur !

Selon le directeur de publication de Télé 7 Jours, Nabilla aurait tourné « une petite séquence » où elle joue son propre rôle. Une apparition qui pourrait offrir un joli coup de com’ à Netflix, qui cherche justement à « mettre la série sous les projecteurs en France ». Si on scrutera avec curiosité l’épisode où la starlette apparaîtra, cela ne nous avance toujours pas sur comment peut commencer le season premiere de Orange Is The New Black dont la diffusion est prévue pour juin 2017.