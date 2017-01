Orange is The New Black saison 5 : Le tournage est désormais terminé !

Orange Is The New Black, la série la plus streamée de 2016, est certainement l’une des, voire même LA, séries dont le retour est plus qu’attendu. Il faut dire qu’après la séance de binge watching qu’on a tous fait en juin 2016 suite à la mise en ligne de la saison 4 dans son intégralité sur Netflix, on commence à sérieusement s’impatienter de découvrir la suite des péripéties de la prison de Litchfield. La série créée par Jenji Kohan nous a laissés sur un cliffhanger haletant, où après la mort accidentelle de Poussey de laquelle on a encore du mal à se remettre, Daya s’empare d’une arme, plus puissante que jamais et prête à tirer sur quiconque l’importunerait. Comment va se finir cette scène finale insoutenable ? Il faudra attendre juin prochain pour le découvrir !

Le tournage de la saison 5 d'Orange Is The New Black est terminé, on attend désormais la date de diffusion ???? pic.twitter.com/jRXUaUm8LB — Séries addict (@serieadicct_fr) 9 janvier 2017

Si rien n'est encore sûr concernant la date de diffusion exacte, le tournage de la saison 5 est officiellement terminé, dans les temps donc, et les nouveaux épisodes devraient être disponibles entre début et mi juin comme prévu initialement. Que nous réserve la suite de Orange Is The New Black ? Nabilla va-t-elle vraiment faire une apparition improbable dans cette saison ? Rendez-vous dans quelques (petits) mois pour le découvrir !