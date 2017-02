Orange is The New Black saison 5 : La date de retour sur Netflix dévoilée

Après le season finale dramatique de la saison 4 de Orange Is The New Black duquel on ne se remettra jamais, le retour de la série star de Netflix sur la plateforme de streaming est très attendue. Souvenez-vous, Poussey décédé tragiquement lors de l’émeute dans la prison de Litchfield qui s’est également achevé avec Dayanara, arme à la main, prête à tirer sur quiconque se mettra sur son chemin. On savait que le tournage des nouveaux épisodes était désormais terminé, et à présent on a une date officielle pour le retour de Orange Is The New Black. Tenez-vous prêts, la saison 5 sera disponible en intégralité sur Netflix le 9 juin prochain. À vos agendas, un an après la diffusion de la saison 4, la séance de binge watching intensive est assurée !

Soyez patients, il reste encore sept mois à attendre avant de découvrir les nouveaux épisodes de la saison 5 de Orange Is The New Black, dont les premières rumeurs circulent déjà ! Une suite riche en rebondissements puisqu'on sait déjà que Nabilla (oui oui, notre Nabilla française !) sera de la partie et que toute l'intrigue de la saison se tiendra sur trois jours uniquement. Rendez-vous le 9 juin 2017 sur Netflix pour retrouver Piper, Taystee, Alex, Crazy Eyes et toutes les détenues de la prison de Litchfield !