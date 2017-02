Orange is The New Black saison 5 : 10 facts à connaître sur la série

Patience, la saison 5 d'Orange is the New Black ne devrait plus tarder. La vérité, c'est que l'on ne sait pas exactement à quelle date Netflix lâchera cette saison tant attendue. Le tournage est terminé, on sait que Nabilla devrait y faire une apparition et concernant les storylines, tout est un peu flou. Par exemple, certains se demandent si Piper sortira de prison. Si c'est le cas, il faudra alors se concentrer sur les histoires des autres détenues. Mais tout de même, on a du mal à imaginer celle qui nous a introduits au milieu carcéral remettre le nez dehors. Parce qu'il n'y a pas que les spéculations dans la vie, nous vous invitons à faire d'horizon de faits bien réels autour de la série - de quoi parfaire votre culture.

Le cameo pour Nos Etoiles Contraires