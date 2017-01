Orange is The New Black débarque à la télévision française

Le succès du show phare de Netflix Orange Is The New Black qui a été la série la plus streamée en 2016 n’est plus à prouver. Elle a été la première création originale de la plateforme de streaming à susciter un tel engouement, en traitant avec justesse et humour le milieu carcéral féminin. L’intrigue est tirée du roman du même nom écrit par Piper Kerman qui y raconte la vraie histoire de son année en prison. Le personnage principal de la série s’appelle donc Piper aussi, et intègre la prison de Litchfield suite à une sombre affaire de trafic de drogue dans laquelle elle a été mêlée des années auparavant. Entre coups bas, tensions, amour et solidarité, le show dépeint le quotidien de ces détenues qui apprennent tant bien que mal à cohabiter ensemble. Orange Is The New Black est définitivement l’une des meilleures séries de ces dernières années et arrive enfin à la télévision française, le vendredi 3 février exactement sur Numéro 23.

Rendez-vous le vendredi 3 février prochain sur la chaine de la TNT Numéro 23 à partir de 20h50 pour la diffusion de quatre épisodes d’Orange Is The New Black à la suite. Une belle séance de binge watching en perspective ! L’intégralité des quatre saisons va être diffusée, de quoi se mettre à jour avant la mise en ligne sur Netflix en juin prochain de la saison 5 d’Orange Is The New Black dont le tournage est désormais terminé.