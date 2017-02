Open The Doors, Hellfest : Le documentaire inédit se dévoile dans une bande annonce

Créé il y a maintenant douze ans, le Hellfest est devenu l’un des festivals les plus populaires en France réunissant chaque année plus de 150 000 festivaliers de 70 nationalités différents. Il est un évènement majeur du milieu du métal et sa programmation toujours impressionnante fait le tour de tous les genres du métal, du hard rock au grindcore en passant par le thrash, le death, le black, le stoner et le hardcore. C’est maintenant une institution qui a connu beaucoup beaucoup de déboires depuis ses débuts, qui ont failli lui coûter son annulation à de nombreuses reprises. Le Hellfest ne serait pas ce qu’il est sans ses organisateurs passionnés, qui ont vraiment donné une âme au festival, et à ses participants considérés parmi les meilleurs festivaliers au monde. Open The Doors, Hellfest a suivi pendant trois mois l’équipe de l’évènement en 2016, des préparatifs jusqu’à la clôture de l’édition, découvrez la bande annonce du documentaire évènement.

Réalisé par Samuel Favier et François Cora, Open The Doors, Hellfest sera diffusé à partir du samedi 18 février sur Red Bull TV et suit toute l’équipe du festival, ces héros de l’ombre formés par des fans de metal avant tout pour les fans, qui ont voulu créé un évènement authentique rendant hommage à ce style musical très controversé qu’encore beaucoup de gens ont du mal à saisir. L’immersion dans le festival extrême, démesuré, éclectique et excessif qu’est le Hellfest s’annonce tout simplement passionnante, ne manquez pas le rendez-vous !