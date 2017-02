Open the Doors, Hellfest : Le documentaire inédit disponible

Quand on n’écoute pas du métal, sa musique et son univers nous semblent tout droit venus d’une autre planète. « C’est que du bruit », peuvent dire certains, et pourtant ce style musical est l’un des plus mélodiques au monde. Souvent, on associe aussi les metalleux à des êtres violents et sataniques alors qu’en réalité la communauté metal figure est douce comme des agneaux... en dehors des fosses de concert bien sûr. Open The Doors, Hellfest, un documentaire réalisé par Samuel Favier et François Cora leur consacre 45 minutes, ou plutôt à leur festival de référence, le Hellfest. L’évènement a été monté il y a 10 ans sous le nom de Furyfest par des fans de metal "qui en ont" comme on dit. Le projet a failli s’arrêter à de maintes reprises, mais ses organisateurs y ont toujours cru et n’ont cessé de redoubler d’efforts pour maintenir ce festival qui rendait hommage à leur style de musique préféré. Et ils ont bien fait, aujourd’hui le Hellfest est l’un des plus grands festivals de France, et un évènement métal incontournable en Europe. Les pass s’écoulent chaque année dès l’ouverture de la billetterie, avant même que le line-up ne soit dévoilé. Qu’est ce qui provoque cet engouement autour du festival de l’enfer ? Faut-il être un aficionado du genre pour y aller et l'apprécier ? Open The Doors, Hellfest vous apporte les éléments de réponse.

Les deux réalisateurs ont suivi pendant plus de trois mois l’équipe du festival, des préparatifs et la mise en place de l’édition 2016 à l’arrivée de ses premières équipes sur le site jusqu’à la clôture du festival. Le documentaire rend hommage à cette équipe, dont les membres deviennent des personnages tant ils sont des acharnés du travail et des passionnés. Notre coup de coeur va à Didier, le régisseur sauvage et attachant à souhait que Samuel et Français ont réussi à apprivoiser devant la caméra. Le ton est ludique, et on assiste ébahi à l’organisation monstrueuse du Hellfest dont le budget est désormais estimé à 17 millions d’euros par édition. Pas besoin d’être un adepte de metal pour apprécier les images, on nous explique tout et avec humour. Open the Doors, Hellfest nous embarque dans les entrailles de l’enfer et nous donne envie d’y aller/retourner au plus vite !