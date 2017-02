OneRepublic dévoile leur nouveau clip "Let's Hurt Tonight"

Alors que le quatrième album de la formation pop-rock américaine OneRepublic "Oh My My" a été dévoilé en octobre dernier et qu'ils avaient déjà sorti une vidéo à 360° pour le clip de "Kids", le groupe composé de Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fisher, Brent Kutzle et Drew Brown essaye d'innover et diversifier leurs vidéos au maximum. Les interprètes de "Wherever I Go" ont dévoilé hier le clip de leur single "Let's Hurt Tonight" tourné dans les rues de New-York l'année dernière. Ils avaient déjà une vidéo pour ce titre qui mettait en avant des scènes du film "Beauté Cachée" avec Will Smith et Keira Knightley.

En plus de la vidéo pour "Beauté Cachée", le groupe a pensé qu'il valait mieux dévoiler une vidéo entièrement à eux et c'est un vrai succès ! Les artistes originaires du Colorado ont également annoncé une tournée américaine avec le chanteur James Arthur au printemps après avoir totalement conquis la foule parisienne lors du concert privé HP Lounge en décembre dernier. Aucune date en France pour le moment mais il est cependant possible que le groupe soit de passage en Europe très bientôt pour officiellement défendre l'album "Oh My My" sur scène. A suivre ...