One Republic et Brice Conrad dans le Lab Virgin Radio, revivez leur interview et lives

Il y avait du beau monde ce week-end dans le Lab Virgin Radio, Lionel y recevait, tout à tour, le groupe OneRepublic et Brice Conrad. Si vous n'étiez pas derrière votre poste de radio pour écouter l'émission, pas d'inquiétudes, on vous offre une session de rattrapage dès maintenant. Les caméras de Virgin Radio ont tourné pendant la rencontre entre Lionel et les américains de OneRepublic, vous pouvez donc retrouver ci-dessous l'intégralité de leur échange. L'occasion pour le groupe de parler de son tout nouvel album, Oh My My , qui sonne bien différemment de leur trois précédents opus. Ils ont pu aussi se confier sur leur collaboration avec les frenchies de Cassius...

L'autre invité du Lab Virgin Radio ce week-end était Brice Conrad ! Le chanteur était passé dans les studios de Virgin Radio en début de semaine pour un Lab tourné en plublic. Une semaine très spéciale pour le français puisqu'il sortait vendredi dernier son nouvel album, sobrement intitulé 2. Un album qui a la particularité de dédoubler chaque chanson en version organique et electro. En live, Brice Conrad nous a livré de superbes versions acoustiques de ces titres Ola et Hands Are Shaking à découvrir ci-dessous...