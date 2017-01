One Republic et Brice Conrad dans le Lab Virgin Radio dimanche

Chaque semaine, Lionel vous donne rendez-vous dans le Lab Virgin Radio pour finir la semaine en beauté et en musique ! Après Twenty One Pilots et Kaleo dimanche dernier, place à OneRepublic et Brice Conrad. Présentations ! OneRepublic est le groupe de pop rock américain que vous avez notamment pu découvrir en 2009 grâce aux titres Apologize et Stop and Share extraits de leur second album studio. Ils ont sorti leur quatrième opus Oh My My en octobre dernier, et seront dans le Lab ce dimanche pour nous en dire un peu plus sur la genèse du disque et leurs projets à venir, sans oublier bien sûr d’interpréter quelques nouveaux titres et leurs plus grands hits en live. Un grand moment en perspective !

Brice Conrad, quant à lui, sets fait connaître du public français grâce à son premier album Nuit Bleue sorti en 2013 et porté par les titres Oh La et Léa. Le chanteur originaire de Pfulgriesheim fait son retour en 2017 avec un nouvel opus, 2, dont la sortie est prévue pour demain vendredi 13 janvier. Ce dimanche il sera lui aussi dans le Lab pour nous le présenter en interview et lors d’une session live. Ne manquez pas le Lab Virgin Radio ce dimanche de 20h à minuit sur Virgin Radio !