Cela fait maintenant plusieurs semaines que la saison 6 de Once Upon A Time est en pause hivernale, mais l'attente des fans va prendre bientôt fin puisque les héros de Storybrooke seront de retour le 5 mars prochain sur ABC ! En attendant, redécouvrez la bande-annonce de "Tougher Than The Rest", l'épisode 11 de cette saison 6. La sauveuse est en danger et c'est bien le fils de Belle et Rumple qui va tenter de la tuer. Quant à Regina, ses émotions vont être mises à rude épreuve puisqu'elle va retrouver Robin dans un monde parallèle. Puisque Once Upon A Time est basée sur un bon nombre de contes et d'histoires tirées de chez Disney, il est rare de voir un film ou dessin-animé de la firme sans que l'un des protagonistes ne pousse la chansonnette. Alors... Pourquoi les personnages de Once Upon A Time ne chanteraient pas eux aussi ? Un épisode musical a été officiellement annoncé !

Cette idée ne date pas d'hier puisque l'un des showrunner de la série, Edward Kitsis, avait émis la possibilité de la création d'un épisode musical lors de la Comic Con de 2015 : "Ce serait top de faire un épisode musical, mais je ne saurais même pas par où commencer". Quasiment 2 ans après, cela va devenir réalité ! Malheureusement, aucune information n'a pour le moment été dévoilée à ce sujet. Ce fameux épisode devrait être diffusé au printemps et pourrait bien voir Jennifer Morrison, Josh Dallas, ou encore Ginnifer Goodwin pousser la chansonnette... On peut dire qu'avec l'arrivée d'Aladdin et Jasmine ainsi que le retour d'Ariel qui est prévu dans les épisodes à venir, on imagine bien une interprétation de "Partir là bas" ou encore de "Ce rêve bleu" ! Et si un personnage important quittait bientôt la série ? Rendez-vous le 5 mars prochain sur ABC pour le retour de Once Upon A Time !