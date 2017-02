Plus que deux semaines avant le grand retour de Once Upon A Time avec la suite de sa saison 6 ! Un retour aussi attendu que redouté par les fans puisque de nombreuses menaces pèsent sur les héros de Storybrook. Tout d'abord la sauveuse, Emma, qui selon sa destinée, devrait mourir dans la suite de cette saison des mains du fils de Belle et Rumple. L'Evil Queen continue de faire des siennes mais elle n'est peut-être pas celle à craindre le plus... La Black Fairy risque de ne pas épargner nos héros ! Et si le couple Charming ainsi que Emma et Hook se mettaient à chanter ? C'est ce qui va arriver dans cette seconde partie de saison puisqu'un épisode musical est à venir et on a hâte de découvrir ça. Malheureusement pour les fans, une nouvelle bande-annonce de "Tougher Than The Rest", l'épisode 11, a semé le doute... Est-ce que cette saison 6 serait la dernière pour Once Upon A Time ? Écoutez bien la voix en fond de cette nouvelle vidéo promo...

Alors que cette vidéo dévoile de nouvelles images de l'épisode, notamment le passage touchant entre Blanche et David, écoutez bien la voix off juste derrière... "Pour certains, une fin heureuse est à venir et pour d'autres, cela sera le chapitre final". Deux interprétations possibles ! Soit, comme la rumeur l'a annoncé, le départ d'un personnage important est à venir, comme par exemple Gold ou Emma sur qui une nouvelle rumeur tourne. Soit, la série est en train de vivre sa toute dernière saison... Dans tous les cas, cela risque de ne pas plaire aux grands fans de la série ! Aucune annonce de la part de ABC n'a été encore faite concernant un possible arrêt de Once Upon A Time ou sur un renouvellement pour une saison 7. Malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience afin de découvrir l'avenir de la série... Rendez-vous le 5 mars prochain sur ABC pour le retour du spring premiere !