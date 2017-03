Once Upon A Time saison 6 : Episode 13, la bande annonce de Ill-Boding Patterns

La semaine prochaine, nous reprendront un aller simple pour Storybrooke. Alors que Murder Most Soul nous révélait qui avait tué le père de David, la suite s'annonce tout aussi sombre. D'abord, notons que Killian se retrouve face à sa conscience : "Si je lui dit ce que j'ai fait, elle ne voudra plus m'épouser", confesse t-il à Archie. Traduction, ce n'est pas demain que l'on verra Emma dans une belle robe blanche : la route est encore longue avant le happy end.

De son côté, le fils de Gold est de plus en plus déterminé à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Il veut tuer et Emma et quoi que ce son père dise, il compte bien parvenir à ses fins : "tu vas m'aider à accomplir mon destin, que tu le veuilles ou non", balance t-il à Gold. Charmant. On note également que cet épisode sera ponctué d'un combat sans merci contre un Troll, de quoi nous donner envie. Patience, l'épisode sera diffusé la semaine prochaine sur ABC !