Once Upon A Time saison 6 : Episode 12, Murder Most Soul vu de Twitter

Emma et Hook finiront-ils par se marier ? C'est ce que certains espèrent de plus en plus. Après toutes les épreuves surmontées, reconnaissons qu'on aimerait bien qu'Emma vivre une cérémonie aussi féérique que celle des ses parents (quoique, ce n'est pas vraiment dans les habitudes du personnage). Cette nuit, ABC a diffusé Murder Most Soul et si le Mid Season Premiere nous a bien fait rire (Killian en vieillard bedonnant est à voir), on a vite changé de registre : dans cet épisode, on apprenait enfin qui a tué le père de David. Tout de suite, le best-of Twitter.

J'ai pas encore vu l'épisode de #ouat et il y a déjà pleins de spoilers dans ma TL. Sympa les gens ... — Lyanna (@Lyanna_Coliver) 13 mars 2017

Charming and Hook have the best bromance, but maiunagggioia is coming. #OUAT — Ariel ???? (@tryintostaylost) 13 mars 2017

"Someday, may we all be reunited with our sons" #OUAT pic.twitter.com/KRZsAAITg7 — Marina (@meinthetrees) 13 mars 2017

I hate the writers of #ouat so much right now! — Lost Girl (@anxietyqueen28) 13 mars 2017

c'est moi ou quand hook marche avec david on dirait qu'il a un souci de pantalon trop serré? #ouat #swanqueen — Lady Sarcasm (@swensavengers) 13 mars 2017

???? #OUAT #RÉPLIQUE: David à Hook: "Tu as vraiment changé." — Infos Séries FR (@gossipseriesfr) 13 mars 2017

What they did with Regina/Robin this episode was crap,and I was all happy about the Killian/David thingBEFORE THE ENDING SCREWED IT UP #ouat — Wendy (@AgronandSons) 13 mars 2017

Can I just say that Josh was amazing in this episode. Damn. #ouat — Wendy (@AgronandSons) 13 mars 2017

L'épisode de #Ouat, il était ouf !!! Un des meilleurs épisodes de la saison avec le 3 pour le moment !!! — Angie ???? (@SimonAngie) 13 mars 2017

Rendez-vous la semaine prochain pour l'épisode 13 !