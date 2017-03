Once Upon A Time saison 6 : Episode 11, Tougher Than The Rest vu de Twitter

ENFIN ! Après des mois d'attente, Once Upon a Time est de retour pour la deuxième partie de la saison 6. Cet épisode était l'occasion de retrouver Robin (même si personnage n'est pas celui que nous avons connu) et surtout, de retrouver Pinocchio. La scène la plus hilarante de Tougher Than The Rest restera sûrement ce moment où notre Captain Hook préféré est arrivé avec ses cheveux blancs et son ventre bedonnant. On ne va pas se mentir, on l'a connu bien plus avenant ! Sur Twitter, il a fait sensation et bien évidemment, on vous a sélectionné le meilleur.

all i see is the love of regina towards robin that's so cute ???????? #OUAT — Shane ???? (@moodshane) 6 mars 2017

I love this new #Robin!Tougher then the 1 we knew but the chemistry with #Regina is still all there!It's good 2have #OutlawQueen back! #OUAT — Rose (@rosilleri) 6 mars 2017

#Hook as an old fat drunk made me laugh so hard! Then #Emma saying "We're switching to water." And him "To drink?" #OUAT #CaptainSwan pic.twitter.com/MwoISntlaA — Rose (@rosilleri) 6 mars 2017

C'est bien ce qu'elle a fait Regina apres j'espère qu'il sera comme l'autre #OUAT — dixonwinchester (@OBrienReedusJ2M) 6 mars 2017

i love emma and august friendship #OUAT — © (@shadycapswan) 6 mars 2017

Rendez-vous la semaine prochaine sur ABC pour un nouvel épisode !