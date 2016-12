Le mid season finale de Once Upon A Time saison 6, dont vous pouvez retrouver la bande-annonce, a réservé de nombreuses surprises à ses téléspectateurs... Alors qu'Emma a été envoyée dans un monde créer pour le voeu de l'Evil Queen, on y découvre une Sauveuse bien différente, beaucoup plus princesse et bien moins vaillante. Ce qui est étonnant d'Emma ! En parallèle, on a pu enfin découvrir qui était la personne sous la capuche qui allait tuer Emma dans le futur... Ce n'est personne d'autre que le fils de Belle et Rumple que la Fée Noire a kidnappé et qu'elle a fait grandir bien vite. On ne sait pour quelles raisons le fils du Dark One compte s'en prendre à Emma mais ça risque d'être épique si l'on en croit la bande-annonce de "Tougher Than The Rest" !

Le retour d'un personnage important avait été annoncé et c'est dans le mid season finale que ce fameux personnage a fait sa première nouvelle apparition... Et ce n'est tout autre que Robin des Bois ! Un personnage qui était important au coeur des fans est enfin de retour. On ne sait si cela sera temporaire ou sur du long terme mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle ! Même si l'apparition de Robin juste avant que Regina et Emma puissent rejoindre Storybrooke n'était pas vraiment le meilleur moment pour elles... En tout cas si l'on en croit la bande-annonce de cet épisode 11, on dirait bien que Robin sera toujours là dans le prochain épisode. Mais une zone d'ombre pèse sur la ville... Le combat entre le fils de Belle et Emma sera-t-il dans le prochain épisode ou ABC a décidé de teaser le moment que tous les fans de la sauveuse redoutent ? Il faudra malheureusement attendre le 5 mars prochain pour le découvrir à cause de la pause hivernale des séries US...