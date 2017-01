Le temps se fait long pour les fans de Once Upon A Time qui attendent depuis début décembre que le hiatus d'hivers prenne fin. Malheureusement, ils devront attendre un peu plus d'un mois encore avant que les héros de Storybrooke ne reviennent. Lors du winter finale, un personnage important a fait son grand retour... Ce n'est tout autre que Robin des Bois incarné par Sean Maguire ! Un protagoniste plus que regretté par les fans suite à sa mort dans la saison précédente. Si ce n'est pas totalement le Robin que les fans connaissent qui est de retour à l'écran, il risque de compliquer un peu les choses pour Regina et Emma qui se retrouvent coincer dans un monde parallèle. Si ce retour a réjoui de nombreux fans de la série, le départ d'un autre personnage pourrait en attrister d'autres... Et si Rumplestiltskin, alias Robert Carlyle, venait à quitter la série après la saison 6 ? L'acteur s'interroge à ce sujet...

Rumplestiltskin qui représente la "Bête" dans le couple Rumple/Belle dans Once Upon A Time pourrait bien quitter la série après la saison 6. C'est son interprète qui a lui-même semé le doute lors d'une interview récemment donnée à Digital Spy : "Je vais arriver à un carrefour et il va falloir prendre des décisions (...) Je vis à Vancouver depuis huit ans. Mes enfants adorent cette ville, ils sont à l'école ici, ils ont des amis. Je dois surtout penser à eux avant de penser à moi (...) Je ne serais pas surpris si je restais ici mais on ne sait jamais ce qui peut se passer". Le départ de Rumple qui est l'un des personnages principaux de la série serait un coup dur pour cette dernière... En attendant le retour de Once Upon A Time, retrouvez la bande annonce de "Tougher Than The Rest", l'épisode 11 de la saison 6 !