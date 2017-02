Ofenbach en Lab Virgin Radio à suivre sur Facebook le 27 février

Pour bien commencer la semaine Virgin Radio vous donne rendez-vous lundi 27 février avec un Lab Virgin Radio Ofenbach, diffusé en live sur Facebook. A 15h direction la page Facebook de Virgin Radio pour suivre l’interview avec Lionel et la session au cours de laquelle le duo interprétera plusieurs chansons. Chez Virgin Radio on est tombé amoureux il y a déjà plus d’un an de la deep house de ce talentueux duo qui a récemment rejoint l’écurie de Warner. On est donc plus que ravi que leur dernier single, Be Mine rencontre enfin le succès qu’il mérite. Découvrez sans plus attendre le clip très sensuel qui illustre cette belle pépite.

Ofenbach fait clairement partie de la relève de l’electro française à suivre de très près en 2017. Le clip de Be Mine a déjà été vu plus de 4 millions de fois sur YouTube et streamé 6 millions de fois sur Spotify. Soyez donc bien au rendez-vous le lundi 27 février pour tout comprendre du phénomène Ofenbach dès 15h sur la page Facebook de Virgin Radio.