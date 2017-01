Nuit de l’Essec : Le 27 janvier avec Virgin Radio

Le 27 janvier sera un jour à marquer d’une pierre blanche. Déjà parce que ElectroShock débarque au Zénith de Strasbourg pour la plus grosse soirée électro de l’année, mais aussi car La Nuit de l’Essec , la soirée la plus grosse soirée étudiante de France est de retour avec Virgin Radio. Au programme, Boys Noize, Jeremy Underground, Marek Hemmann, Djedotronic, Moullinex et La Mamie’s seront de la partie pour 8 heures de concert. Vous serez 6000 participants à faire la fête dans 5000 m2 de dancefloor. Découvrez sans plus attendre le teaser de l’édition 2017 avec Virgin Radio :

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous à La Nuit de l’Essec le 27 janvier prochain à Cergy-Pontoise pour une fête mémorable ! Foncez sur le site officiel et réservez vos places !