Nouvel An : Les meilleures playlists pour fêter 2017

Chaque année c’est un peu la même histoire. On décide souvent au dernier moment notre programme pour le nouvel an dans l’espoir de vivre la meilleure des soirées possibles qui donnera le ton pour l’année à venir, la réussite et l’insouciance. En famille ou entre amis, dans un immense appart’ ou dans une soirée huppée, en France ou à l’étranger, les choix sont multiples mais finalement ne suffit-il pas seulement d’avoir la meilleure des bandes sons pour passer un réveillon inoubliable ? La rédac’ de VirginRadio.fr a sélectionné pour vous les playlists idéales pour fêter 2017 avec succès. Dans l’ordre chronologique qui plus est.

Pour se remémorer 2016 :

Les incontournables :

Après quelques verres seulement :

Fin de soirée disco :

L’after des plus motivés :

Bonus : Voici les résolutions qu'on devrait tous prendre pour 2017 !