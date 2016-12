Nouvel An : Ces résolutions qu’on devrait tous prendre pour 2017

Avec cette année qui s’achève et le réveillon du nouvel an qui arrive, l’heure est au bilan. On fait le point sur tous les artistes, albums, concerts marquants de 2016, et on se remémore ces douze derniers mois qui ont été chargés en émotion pour tout le monde. 2017 débutant dans quelques jours seulement, il est grand temps d’élaborer votre traditionnelle liste de résolutions à prendre pour l’année à venir. Au lieu d’en choisir qu’on ne tiendra jamais - du style sortir moins, perdre 5 kilos, arrêter le chocolat, et puis quoi encore ? - on a décidé de vous en proposer. Voici des résolutions que tout le monde devrait tous prendre pour 2017, pour se faire du bien et faire du bien aux autres tout simplement.

Un concert une fois par mois

Pour se faire plaisir

Manger moins de viande

Pour la planète et votre corps

Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur

Ça fait gagner du temps et de belles fesses

Prendre tous les jours un petit déjeuner

Un plaisir quotidien qu’on devrait tous s’accorder

Ne pas oublier d’aller voter

Et encore plus cette année

Organiser un diner avec ses amis au moins une fois par mois

Pour se retrouver

S’organiser un petit week-end/voyage tous les 3 mois

Pour ne pas étouffer

Prendre des nouvelles de ses proches régulièrement

Parce qu’on peut facilement oublier de le faire

S’accorder une journée par mois où on ne prévoit rien

Mais vraiment rien

Être heureux

Tout simplement