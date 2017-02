Nord, le nouveau visage de la scène française, dévoile le prometteur "Elle voudrait"

Chez VirginRadio.fr, on aime partir à la recherche de nouveaux talents. Il y a quelques temps par exemple on vous présentait Jazir dont le premier clip tout en sensualité Endless Night avait largement séduit la rédac’. Place aujourd’hui à Nord, le nouveau visage de la scène française qui devrait pas mal faire parler de lui dans les prochains mois… Après un EP L’amour s’en va, Nord s’apprête à sortir son tout premier album. Entre pop, folk et électro, le premier single Elle voudrait vient d’être dévoilé et devrait vous emporter avec ses sonorités mélancoliques et aériennes, ainsi que ses textes écrits à la troisième personne pour que tout le monde puisse s’y reconnaître. Une réussite pour l’artiste dont le premier album s'annonce être une belle énigme !

Afin d’assurer la promotion d’Elle voudrait, l’artiste et la maison de disque ont fait appel à une campagne très ingénieuse qui a fait son petit effet sur les réseaux sociaux. Via le hashtag #ElleVoudrait, chacun était invité à se laisser aller dans ses pensées et souhaits les plus chers, des centaines de fans et mêmes des blogueurs et autres influenceurs se sont alors prêtés au jeu sur Facebook et Twitter ! Nord sera par ailleurs en concert à Paris le 14 juin au théâtre Les Étoiles.