Noël : Quelles sont les vidéos les plus populaires sur Youtube ?

Sortez les enceintes, les bonnets rouges et les guirlandes, il est temps de se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et pour ça, rien ne vaut une bonne playlist des meilleures chansons de Noël. Il y a ceux qui mettent Spotify, ceux qui ont préparé leur playlist depuis des mois et puis, il y a ceux qui préfèrent Youtube et les vidéos. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, voici les vidéos les plus populaires de la plateforme !