Netflix : The Walking Dead, Game of Thrones... selon une étude, infidélité et séries iraient de paire

Avant, à l'époque de nos parent où l'amour était supposé durer toujours, la pire attaque possible était de tromper son partenaire avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, avec l'ère du digital et notre nouvelle façon de consommer la télé et les séries, les codes ont (un peu) changé. Et si le pire, c'était de regarder toute la saison de Game of Thrones dans le dos dans son partenaire alors qu'on avait promis de l'attendre ? Si tout cela vous semble un peu surréaliste, sachez qu'une étude signée Netflix le prouve : avec le streaming, l'infidélité n'est plus ce qu'elle était.

En basant sur ses données, Netflix estime qu'au sein de 48% des couples inscrits sur le site, l'un des partenaires à déjà regardé une série sans l'autre. Croyez-le ou non, il existe même un classement des pays où l'on "trompe" le plus son partenaire : au Brésil et au Mexique par exemple, on tourne autour de 57 et 58% d'infidélité télévisuelle - si l'on peut dire. A contrario, aux Pays-Bas, 73% des couples refusent la pratique du "stream cheat". Et Netflix a même pousser le vice encore plus loin en imaginant une façon d'aider ceux qui veulent regarder leurs séries sans se faire prendre.

Avec la sortie de Santa Clarita Diet on verra bien combien de couples sont capables d'avoir le même rythme !