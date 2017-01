Netflix : Santa Clarita Diet, la bande-annonce officielle dévoilée

Le catalogue série Netflix pour 2017 annonçait le show Santa Clarita Diet. De cette nouveauté, on ne savait pas grand chose hormis qu'elle mettrait en scène les acteurs Drew Barrymore et Timothy Olyphant dans le rôle d'un couple d'agents immobiliers dont la vie est bouleversée après que l’épouse ne subisse un brutal changement. Pas de quoi s'exciter sur le papier donc jusqu'à ce qu'un premier teaser soit dévoilé la semaine dernière. On y voyait alors Sheila ( Drew Barrymore) dans une imitation de publicité pour un régime miracle (le fameux Santa Clarita Diet) avant qu'elle ne plonge les mains dans un bol contenant des organes et membres humains !

Eh oui, Sheila est en fait morte et pour survivre, comme tous les zombies, elle a besoin d'ingérer de la chaire fraîche. Santa Clarita Diet s'annonce donc comme l'anti The Walking Dead, et comme une comédie sur une famille américaine typique navigant entre problèmes de couple, professionnels, avec un léger twist en plus. Les treize épisodes de cette nouvelle série seront tous disponibles à compter du 3 février prochain sur Netflix. On a hâte de voir si Victor Fresco, créateur de cette série, et le duo Barrymore/Oliphant réussissent vraiment à nous faire rire avec cette histoire de cannibalisme.