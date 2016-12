Netflix : Que nous réserve la catalogue séries en 2017 ?

Que nous réserve Netflix côté séries en 2017 ? Comme prévue, la plateforme de streaming continuera à multiplier les créations maisons. On vous propose donc un récapitulatif non exhaustif de ce qui nous attend l'an prochain au rayon série originale.! A noter que malheureusement pour les fans de Hemlock Grove, Marco Polo, Star Wars Clone Wars et The Killing, ces séries tirent leurs révérences pour la dernière fois. Le sort de certaines est en revanche encore inconnu c'est le cas de Gilmore Girls : A Year in the Life, dont le retour n'est pas impossible mais ne devrait a priori pas se faire en 2017 !

Les nouveautés

La nouvelle année sur Netflix commencera le 13 janvier avec la très attendue Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, une série inspirée par les livres de Lemony Snicket, qui avait déjà eu le droit à une adaptation ciné pas terrible. Cette fois ci c'est Neil Patrick Harris qui se glisse sous les oripeaux du terrible comte Olaf. Les huit épisodes de cette première saison correspondront aux quatre premiers romans de la saga (qui en compte 13 au total). La dramédie Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore dans le rôle principal débarquera le 3 février et s'intéressera à la vie d'un couple d'agents immobiliers. Les fans de l'univers Marvel pourront quant à eux découvrir les aventures d'Iron Fist, dès le 17 mars, un milliardaire adepte des arts martiaux et qui utilise la technique du Poing de fer.

En développement pour diffusion en 2017

Du côté des séries en développement et qui devraient être dévoilées en 2017, il y a Dear White People, inspirée par le film du même nom. La série devrait donc être centrée sur des étudiants Afro-Américains dans une université (très blanche) de l'Ivy League. 13 Reasons Why sera quant à elle adaptée d'un roman pour adolescent du même nom. Selena Gomez devait tenir le rôle principal de la série mais n'en sera finalement que la productrice exécutive. Gypsy avec Naomi Watts dans le rôle d'une thérapeute qui s'investit dangereusement dans la vie de ses patients, réalisée par Sam Taylor Johnson (Fifty Shade of Grey) s'annonce intéressante. Autre nouvelle série Marvel a débarquer en 2017, The Punisher, un personnage aperçu dans la deuxième saison de Daredevil. On ne sait encore rien de Big Mouth, mais la série animée annonce un doublage assuré par Nick Kroll, John Mulaney, Maya Rudolph , Jenny Slate ou encore Fred Armisen, ce qui a de quoi faire rêver ! Girlboss s'inspira quant à elle du parcours de la fondatrice de Nasty Gal, Sophia Amoruso.

Les séries renouvelées en 2017

The adventure continues. Stranger Things 2 is coming 2017. pic.twitter.com/3H4WR3DGEj — Stranger Things (@Stranger_Things) 31 août 2016

L'opitimiste Unbreakable Kimmy Schmidt, signée Tina Fey, devrait être de retour sur Netflix dès le 1 mars. La saison 2 s'était conclue sur les retrouvailles entre Kimmy et sa mère, jouée par Lisa Krudow. Chelsea, l'excellent et unique talk show de Netflix, sera quant à lui de retour en avril 2017. L'une des séries les plus attendues de 2017 est sans conteste Sense8 qui a pris une pause d'un an après sa brillante saison 1 diffusée en 2015. S'il faudra attendre le 5 mai 2017 pour découvrir les aventures imaginées par les Wachowkskis, on dévorera dès ce vendredi 23 décembre le christmas spécial. De retour en 2017 à des dates inconnues : House of Cards (saison 5), Orange is The New Black ( saison 5), Bloodline (saison 3, la dernière), Stranger Things (saison 2), The Get Down ( saison 1 partie 2), The Crown (saison 2), Wet Hot American Summer : Ten Years Later (suite de WHAS First Day of Camp), Master of None ( saison 2), Love (saison 2), Flaked (saison 2), Bojack Horseman (saison 4), Arrested Developement (saison 5),

TBA

Un certain nombre de séries Netflix ont été renouvelées sans que l'on sache si elles seront de retour en 2017, c'est le cas, entre autres, de Narcos, Marseille, 3%, Black Mirror, Making A Murderer, Chef's Table et Grace and Frankie. Quant à Daredevil et Jessica Jones, elles sont en pause pour laisser la place aux autres séries Marvel et n'auront pas de suite avant 2018.